Walid BENSTAALI,





Lyon, France.





Création de MobiStyle Solutions,



B2B, Grossiste et distributeur d'accessoires pour smartphones et tablettes.

Des milliers de coques, étuis et accessoires pour protéger et personnaliser vos appareils.



MobiStyle Solution change la donne avec une variété exceptionnelle permettant à une boutique indépendante ou à un réseau de se fournir chez un seul fournisseur, les tarifs les plus bas du marché destinés à améliorer vos marges, une qualité de produits assurée pour le marché français, des services et conseils pour le développement de votre boutique de téléphonie ou spécialisée en accessoires.



Nous sommes fournisseurs des produits destinés à la revente, mais pas que, nous vous accompagnons sur plusieurs plans, conseils et étude avant ouverture, merchandising, gestion, identité, communication, politique commerciale et produit, nous vous orientons afin de maximiser vos chances de réussite.



Notre leitmotiv: C'est votre succès qui fera le notre!





N' hésitez pas à me contacter!



Cordialement,



Walid BENSTAALI

388 Avenue Charles de Gaulle – 69200 Vénissieux

• T +33 (0)623 18 43 63

• F +33 (0)972 33 96 47

• M wb@mobistyle.fr

www.mobistylesolutions.fr