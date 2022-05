Walid Bezi, ingénieur génie informatique diplomé de l'Ecole Nationale d'Ingénieurs de Tunis "ENIT" en Juin 2013.



Je suis ambitieux, dynamique, doté d'un bon sens relationnel et passionné par les nouvelles technologies.



Mes compétences :

Java

Java Enterprise Edition

Cascading Style Sheets

HTML

Personal Home Page

NetBeans

JavaScript

ECLiPSe

C++

Scrum Methodology

SQL

Oracle PL/SQL

MySQL

Murex MXML

Hibernate

Google Web Toolkit

FLEX

Android

jQuery

REST

Oracle 10G

Oracle

Macromedia Dreamweaver

JavaServer Faces

Java Server Pages

HTML5

Adobe Photoshop

XHTML

Web Services

Wampserver

Visual Basic

UML/OMT

TWIG

SOAP

Prolog

PATTERN

Lisp

Java Servlets

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

JPA

JDO

Google Appengine

GlassFish

Doctrine

C Programming Language

ActionScript

AJAX