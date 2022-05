Mohamed GHAZALI

Ingénieur en informatique, diplômé de l'ENIT.

Achevant un mastère spécialisé en ERP Management à l'EISTI : Mastère accrédité par la Conférence des Grandes Ecoles et délocalisé sur le campus SESAME Tunisie.

Cherche une opportunité d'emploi ou de stage dans le domaine de la mise en place des ERP.



Mes compétences :

IDE : Microsoft Visual Studio 2012, Eclipse Juno

Langage de modélisation : UML 2

SE : Opensuse, UBUNTU, Fedora, Windows

Développement mobile : Windows 8, Windows Phone 8

Technologies : .NET, Java EE

Langages de programmation : C, C++, JAVA, Prolog

.NET : C#, ASP.NET, VB.NET

SGBD : SQL Server 2012, Oracle 8.1.6

Langages de marquage : HTML, XML, XAML

JEE : JPA, JSP, JSF, Servlet, Struts, Swing, JDBC

SAP Plan Maintenance

SAP Production Planning

SAP Quality Management

SAP Controlling

SAP Sales and Distribution

SAP Financial

SAP Project System

SAP Material Management

SAP Warehouse Management