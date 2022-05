Walid BORNAZ

CURRICULUM VITAE



NOM:BORNAZ

PRENOM:WALID

DATE DE NAISSANCE:30/10/1967

CIVILITE:CELIBATAIRE

ADRESSE:APPT 33 RUE DU LAC VICTORIA, RESIDENCE ESSAFA 1053 LES BERGES DU LAC

PORTABLE: 20269191





Je souhaite postuler dans les domaines suivants :

- Commercial en tout genre

- Informatique et multimédia

- Tourisme (Barman / Récéptionniste)

- Prospection émission réception phonique

Et ce dans un milieu professionnel dynamique et épanouissant et prospérer dans un secteur toujours en évolution.



NIVEAU D'ETUDES: BAC SCIENCES



EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



2012-2013 : Téléopérateur dans le centre d'appel MONDIAL CALL

CENTER:prise de rdv pour le blanchiment des dents BYRON. Prise de rdv pour le logiciel MEDIABAT.



2011-2012 : Téléopérateur dans le centre d'appel TILSYS:ventes sur

internet produit ARGUS FRANCE.



2010-2011 : Téléopérateur dans le centre d'appel ADVANCIA: prise de rdv

panneau solaire photovoltaique,opération ERDF,emission/récéption: FAI/ ORANGE



2008-2010 : Téléopérateur dans le centre d'appel CORTIX-PROXITEL

COMMUNICATION:prise de rdv pour la création des sites internet.



2006-2008 : Réceptionniste/Barman au CLUB MED DJERBA LA DOUCE.



2003-2006 : Chef de projet dans la société PETRA filiale de la société

LES BOSQUETS.



2000-2003 : Technicien en informatique dans la société SAMMY

environnement APPLE.



1994-2000 : Technicien en informatique dans la société CALCUL

INFORMATIQUE DE TUNISIE.



LANGUES

Anglais : Moyen

Français : Parfait à l'écrit comme à l'oral

Arabe : Courant





Mes compétences :

Développement commercial