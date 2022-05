Walid BOUCHAIR

Ingénieur Chargé d’Affaires Contrôle Technique de Construction

Suivi des affaires, études de prix CTC et SPS, Gestion opérationnelle des affaires.

Spécialiste Sécurité, Solidité et Handicapé.

Chargé de supervision système qualité bâtiment



Mes compétences :

Calcul des structures en BA et béton précontr

Sécurité incendie des ERP et IGH

Structure bois

Sécurité incendie en habitation

Sécurité incendie tertiaire et industrie

Règlement accessibilité

Structure métallique

Diagnostic technique

ATEX intervention sur site avec risque d'explosion

B0v Habilitation électricité

PDP analyse de risque et plans de prévention