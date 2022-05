Walid BOUZAIDA

Ma mission et mon savoir faire



- Expertise

- SAV

- Raccordement photovoltaïque

- Visite technique pour pompe à chaleur et photovoltaïque, isolation, ballon thermodynamique, air-volt

- Suivi de la partie couverture des chantiers photovoltaiques réalisé par les équipes internes (travaux réalisés chez des particuliers principalement)

- Suivi de la qualité du travail et contrôler si les règles techniques de mise en oeuvre des produits sont respectées

- Vérifier si les règles de sécurité sont respectées par les équipes

- Effectuer le suivi administratif des chantiers et des plannings des équipes

- Etudier la faisabilité des projets (pré-visites de couverture et organisation générale des chantiers)

- le dispatching des ordres de mission

- le soutien technique des équipes (sur site si besoin)

- la validation de l'activité hebdomadaire

- l'affectation des pré-visites

- la remontée d'informations liées aux intempéries

Autres travaux liée à ma fonction

- Electricité



Mes compétences :

Allemand

Anglais

Arabe

Electricité

Energie

Énergie renouvelable

Italien

Photovoltaïque

Pompe à chaleur

Technique