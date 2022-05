Walid BOUZAYANI

Responsable Management de la Qualité ; Mise en place d’un

système management de la qualité pour la certification ISO 9001 v2008.

? Août 2007- Septembre 2009 : Ingénieur Production GRINPARAPHA - Sfax (Groupe

Industriel des Produits Parapharmaceutiques)

? Elaboration, contrôle et suivi des budgets (plans d’actions, et développement

stratégique)

? Gestion de stock

? Maîtrise des techniques de l’électricité, de l’électronique et de l’automatisme

? Production : Prévision, planning et suivi de production

? Technique : Maintenance et entretien de la chaine de production

? Qualité : préparation de la mise en place d’un système qualité selon norme ISO

9001

? Encadrement et gestion de personnel

? Management et gestion d’équipes : répartition des tâches et organisation du staff

(techniciens et ouvriers)

? Conseil et formation technique de personnels

? Encadrements stagiaires :

1- Février 2010-Juiller 2010 : 2 Maitrisât (Mastère professionnelle)

Automatisation et supervision d’une machine d’emballage. L’objectif est d’intégrer

une machine dans une chaine de fabrication totalement automatisée qui assure la

soudure et le remplissage des paquets de couches bébé.

Outils : Simatic Manager (S7-400), WinCC Flexible, SimocomU

2- Janvier – Juin 2010 : 2 maitrisards

« Développement d’une application de gestion de la qualité». Le but est d’avoir un

logiciel permettant le traitement des données de la qualité du produit et matière. Il

facilité la tache de contrôle qualité (saisir, traitement, suivi, sauvegarde et génération

des rapports).

Outils : Visual studio 2008 .Net, VB, SQL

3- Octobre – Décembre 2007 : 2 techniciens

« Conception d’une compacteuse semi-automatique » assurant la mise en paquet

des pièces couches bébé.

4- Février 2008 – Mai : 2 techniciens

programmation d’un API commandant un système de paquetage et de soudure.

Outils : Automgen v8, Step7 MicoWin (S200), Pneumatix

5- Avril - Juillet 2008 : Développement d’un système de supervision (IHM) dans

le cadre d’automatisation totalement intégré (TIA) pour une chaine de production

complètement automatique (SIEMENS).

6- Septembre 2008- Janvier 2009 : Equipe 3 Techniciens

Conception et Intégration d’une machine de récupération pièces couches bébé

(Stacker). Ce projet consiste à développer une machine qui permet de récupérer et

de mettre en paquet (de quantité paramétrable) des pièces non éjectées de la

première Stacker.

Outils : Automgen v8, Simatic Manager (S400), Pneumatix, WinCC Flexible,

Pneumatix, Sinamics Micromaster Sizer, SimocomU

7- Avril 2009-Mai 2009 : 2 Maitrisât

Développement d’une application logistique à base de RFID. Ce projet consiste à

mettre en place un outil de gestion et de triage du Produit Fini à base de l

technologie RFID (Siemens)