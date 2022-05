Walid CHELLY

Bonjour;



A l’aimable attention de Directeur Général



Vivement intéressé par votre honorable société Département santé , j'ai l'honneur de vous communiquer mon dossier de candidature je vous présente mon propre CV





je vous informe que je suis motivé d'avoir occuper une poste au sein de votre honorable .je vous informe que j'ai possède une expérience très riche de point de vue relationnelle aussi professionnel en plus un portefeuille de clients très important dans les secteurs agroalimentaire et détergent et cosmétique industrie pharmaceutiques et agriculture et enseignement.



je vous informe que je suis titulaire d'une master en maintenance biomédicale au sein institut supérieur de biotechnologie d'expérience dans les ventes et maintenance des équipements de laboratoire(industries pharmaceutiques institutions faculté ainsi des industries pétrolière et agroalimentaire.



je vous prie mes sentiments respectueux



sincères salutations



Mes compétences :

en Maintenance

Sorties

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

INTERNET

ACESS