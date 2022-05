Walid DENGUEZLI

Ingénieur en électronique et titulaire d'une licence appliquée en sciences et technologies de l'information et de la communication. Je possède une double formation en électronique et informatique ce qui pourrait me procurer un avantage de polyvalence.

je suis passionné par tout travail sur les systèmes embarqués ou sur le système de management santé sécurité environnement.



Mes compétences :

Programmation

VHDL

Java

MATLAB

SystemC

Systèmes embarqués

Cadence

Verilog

SQL

Programmable Interrupt Controler (PIC)

JavaScript

HTML

C Programming Language

OHSAS 18001

Norme ISO 14001