Click Consulting est un bureau d’études pluridisciplinaires qui accompagne ses clients sur tout le processus de réalisation de leurs projets, de la phase de l’étude de faisabilité jusqu’à la réalisation, l’exploitation, et la mise à niveau. Il assure les prestations** suivantes :



I. Études générales



Plans schémas directeurs, évaluation environnementale, Diagnostic Stratégique, Orientation stratégique et Assistance technique & réglementaire, Choix des collaborateurs et des fournisseurs, Choix réalisation des équipements, mise en place des Tableaux de Bord pour l’aide à la prise de décision.



II. Prestations de maitrise d’œuvre



Les études en management de la qualité, Les études d’impacts sur l’environnement, Les études d’amélioration continue en chaine de production, Les études d’organisation de l’environnement de travail, Les études de protection contre la corrosion, Le suivi des projet qualité,…



III. L’ordonnancement, le pilotage et la coordination des travaux



IV. Audit et conseil



1) Management

• Accompagnement à la mise en place du SMQ ISO 9001, l’OHSAS 18001, l’ISO 14001, SMQ EN 9100.

• Mise à niveau Système de Management de la qualité, Mise en place de la démarche des 5 S, Accompagnement à la mise en place du plan d’action, Analyse des causes racine des non conformités avec les outils d’amélioration continue.

• Suivi et conseil des pratiques qualités opérationnelles et théorique pour la mise en place du système. • Encadrement et Suivi de la documentation du système de management de la qualité jusqu'à sa mise en place.



2) Audit

•Identification du besoin du plan d’audit, réaliser un planning d’audit, rédaction du questionnaire d’audit, déroulement d’audit, rapport du compte rendu d’audit, mise en place d’actions d’audit et suivi de leur mise en œuvre.

• Indicateurs de suivi de planning d’audit toute au long de la période.

4) Hygiène, Sécurité, Environnement

• Identifié les risques et leurs impacts, mise en place du plan d’actions HSE, suivi du respect des instruction de Sécurité, Hygiène, Environnement, contrôle des produits a péremption et les produits chimique, Actions du développement durable, sensibilisation personnels,……



V. Formations :



1) Formation en aéronautique :(Architecture EN 9100, Audit Interne…),

2) Formations en Management :(Management des équipes de travail, Communication, Méthodes et outils de résolution de problèmes, Management de la Qualité Iso 9001, Management de la Sécurité, OHSAS 18001, Management environnemental, organisation de l’environnement de travail,…),





Click Consulting dispose des moyens humains qualifiés qui pourront assister le client sur toutes les phases des prestations. Il pourra aussi engager des moyens supplémentaires si nécessaire en terme de logistique et le renforcement des équipes dans le but d’honorer ses engagements en délais et en qualité des livrables.



Notre souci principal est la satisfaction totale de nos clients.



Contact: hedda.rim@gmail.com

Tél/Fax: +21654721415

HEDDA RIM



Mes compétences :

Détermination

Gestion de la qualité

Eleve pilote