Walid HAMOUCHE

Je suis Ingénieur d'état en Automatique, diplômé de l'Ecole Nationale Polytechnique.

Actuellement, je fais un Master en "Mobilité et Véhicules Électriques" , piloté par quatre Grandes Ecoles du réseau ParisTech : Arts & Métiers, Ecole des Mines, Ecole des ponts et ENSTA.

Je m’intéresse à tout ce qui est véhicules électriques/autonomes, ainsi que les infrastructures liées à leurs utilisation (Infrastructures de recharge, Smartcharging, V2G, ...)



Mes compétences :

ModelSim

NI Multisim

Proteus

Simulink

Adobe Photoshop

Arduino

Assembler

C++

Microsoft Office

Microsoft Project

Microsoft Visio

TOP

VHDL