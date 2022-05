Zarouri KOUSSAILA

Titulaire du diplôme d'ingénieur d’état en Génie Mécanique option Génie des Matériaux à l'Ecole nationale polytechnique d’Alger

mes domaine techniques :

 Sciences des matériaux : Matériaux métalliques, matériaux non métalliques.

 Transfert de chaleur et de masse.

 Corrosion et protection des métaux.

 Métallurgie des poudres.

 Fonderie, sidérurgie, métallurgie et extractive.

 Soudage, tournage et fraisage.

 Traitement de surface.

 Mesures régulation et automation.

 Hygiène & Sécurité Industrielle (HSE).

 Outils informatique: PASCAL, C, MATLAB, AUTOCAD.

 Système d’exploitation et office: LUNIX, WINDOWS, WORD, EXEL….



