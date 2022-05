Walid HASNAOUI

Je suis Hasnaoui walid célibataire , je viens de rades d'origine de Mahdia .

j'ai une Maitrise en génie civil de l ‘école supérieur des sciences et techniques de TUNIS

(ESSTT) (2009/2010)

je suis opérationnelle dans le domaine de génie civil avec 3 ans et demi expérience dans trois entreprise une comme conducteur travaux et l'autre comme techno commercial prescripteur pour le bâtiment



Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

ISO 900X Standard

Autocad