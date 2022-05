Walid JAOUADI

Suite à une expérience d'une année et demi en tant que responsable du service informatique, j'ai été nommée Directeur du site SPB-ISC.

De février 2008 à janvier 2012, j’ai occupé le poste de chef de projet au sein d’Owliance Tunisie sur des projets infrastructure, système et développement. J’ai eu l’opportunité de travailler sur plusieurs projets en tant que responsable infrastructure, consultant technique, BI, architecte système. Tout au long de cette expérience j’ai pu travailler avec des environnements et des langages différents allant du java J2EE au php et .NET et de maîtriser des méthodologies et processus de travail.

Je rempli en parallèle les fonctions de chef de projet développement. Je suis consultant sur les appelles d’offres dans la proposition des architecture et solutions techniques et fonctionnelles, et interviens au niveau des différents projets en tant que consultant et architecte système sur les aspects techniques et conceptuels.

Depuis début 2010, j’ai été nommé responsable infrastructure du département informatique et participe activement à la mise en place des procédures et processus pour l’organisation et la certification ISO au sien d’Owliance.

J’occupe en parallèle à cette fonction, la responsabilité de directeur de projet sur le projet SPB et gère deux équipe de 12 personnes intégrant des développeurs Java J2EE, .Net et cellule recette et qualification.



Octobre 2005 à Janvier 2008 : Ingénieur étude et développement au sein de la Banque de Tunisie, leader tunisien dans le domaine bancaire, j'ai bénéficié de la longue et riche expérience de son département informatique pour m'intégrer dans une équipe performante et forte d'un acquis de plus de trente années d'expérience dans le domaine bancaire.

Le fait que tous les besoins de la Banque de Tunisie sont satisfaits en interne, m'a permis d'avoir un contact direct avec les utilisateurs finaux et pouvoir ainsi forger une de bonnes connaissance métier et une maîtrise du processus d'élaboration de projets allant de l'extraction des besoins à la mise en place de cahiers des charges, spécifications, conceptions, réalisation, tests, intégrations et maintenances.

J'ai bénéficié lors de cette expérience d'un contact avec des systèmes variés et à la pointe de la technologie (IBM System i, Oracle, SQL server, Windows Server, LANSA Server). J'ai profité de l'expérience de mes collaborateurs pour enrichir mes connaissances et apprendre à maîtriser les environnements sur lesquels j'ai travaillé.



PUBLICATIONS SCIENTIFIQUES

Jaouadi W., Zrigui M., Benghezala H. (2006), Application de la théorie de la distance intertextuelle pour la classification de texte en langue arabe, Conférence REALITER 2006, Rio de Janeiro, JUIN 2006.

Jaouadi W., Zrigui M., Benghezala H. (2006), La distance intertextuelle pour la classification de textes en langue arabe, Conférence CITALA 2007, RABAT, JUIN 2007.



Mes compétences :

Gestion de projet

Management