Je me présente JILANI Walid âgé de 22 ans, technicien supérieur en énergétique de l’école supérieure des sciences et de technologie de Hamem Sousse depuis juin 2014.



Mes compétences :

Solidworks

Autocad

Catia

Turbo Pascal

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft FrontPage

Microsoft Excel

Microsoft Access

C++