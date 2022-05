Walid JOUINI

Actuellement, je suis en mission avec une SS2I, qui m’a permis de me construire une base en informatique et en intégration applicatif (dans le développement des applications et le monitoring BusinessBridge ).Et cela grâce aux nombreux projets et outils de développement et de programmation tels que JAVA, J2EE,SQL,UML et HTML ce qui a considérablement forgé également mon aptitude à travailler en équipe.



Mes compétences :

SQL

PHP

MySQL

Microsoft SQL Server 2005

XML

UNIX

Rapid Application Development RAD

Microsoft Visual Studio

IBM Tivoli NetView DM

C++

WebSphere MQ

Matlab

ECLiPSe

TSO

Personal Home Page

Oracle

Microsoft Windows

MVS

Java

Jakarta TOMCAT Servlet Engine

HTML

C Programming Language

PC Hardware

Microsoft Windows NT

Microsoft SQL Server

JavaScript

Java 2 Enterprise Edition

GSM

CVS

Assembler

Witbe

WinDev

Visual Basic .NET

UDP

Token Ring

TCP/IP

SnagIt

SNMP

PPP

POSIX

PHP Supervision

Oracle Toad

Oracle Parallel Server

Oracle PL/SQL

NtShell

NetBeans

Microsoft Windows 9x

Microsoft Visual Studio.NET

Microsoft SQL Server 2008

Microsoft SQL Server 2003

Microsoft C-SHARP

Microsoft Access

Microsoft ASP.NET

Microsoft .NET Technology

MOT Testing

Lotus 1-2-3

Linux

LAN/WAN

JavaServer Faces

Java Server Pages

IBM WebSphere

HDLC

Global Positioning System

Geany

GPRS

Framework

FTP

FDDI (Fiber Distributed Data Interface)

Ethernet

Edition

DSP

CheckPoint Firewall

Apache WEB Server

Apache Subversion

AIX UNIX

3G Networks