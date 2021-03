Walid KHATIB

Je suis un consultant SEO depuis des années, j'offre mes services de conseil en référencement naturel pour TPE et grand compte.



Le but de mes prestations SEO est de booster votre site internet afin d'atteindre les premiers pages des moteurs de recherches (Google, Bing, Yahoo, etc..) et développer votre notoriété Web. Mes services de conseil SEO se destinent aux sites e-commerce, institutionnels ou corporates.



Mes prestations de conseil recouvrent l'ensemble du scope SEO :



Audit technique

Audit sémantique

Analyse des backlinks

Elaboration d'un plan d'action SEO

Suivi et reporting

Formation SEO



Mes services de consulting SEO peuvent concerner toute ou partie de ces missions. Nhésitez pas à me contacter pour toute demande de devis et informations.

- Mail : contact@khatibwalid.tn

- Mobile : +216 55588350

- https://www.khatibwalid.tn