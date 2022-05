Walid khemiri technicien polyvalent

technicien superieur en informatique industiel

je suis electricien en equipement industriel CAP

techncien en electronique industriel BTP

technicien superieur en informatique industriel BTS

j'ai travaillé un certain temps reparation GSM et appareil informatique

puis j'ais travaillé presque deux comme agent technique dans une societé electronique departement CMS serigraphie; conducteur machine ;qualité..etc

bon savoir faire au electrotechnique et l'installation

aussi l'informatique et electronique

je parle bien la français

j'ai l'expérience plus de cinq ans dans le domaine industiellle technique

pour me contacter

0021626341485

email

walidkhemiri66@yahoo.fr