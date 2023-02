Walid MAAROUFI (WALID MAAROUFI)

Diriger la validation et lautomatisation des fonctionnalités des

composants dans le cadre de la conception des cartes de STMicroelectronics.

Partenaire avec les concepteurs pour analyser et développer les règles de validation afin de progresser en établissant des stratégies efficaces de communication et de partage des connaissances.

Architecte dun nouveau test dautomatisation Python webscraping

utilisant selinium pour vérifier les caractéristiques des composants

ajoutés à la base de données et extraire les manques.

conception de cartes de validation des caractéristiques des produits

développés par stmicroelectronics.

mots clés Python/Selenium/Unittest/openpyxl/VBA/SVN/XLS/Altium designer/UART/SPI/I2C