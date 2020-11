Opérationnel et relationnel. Titulaire dun double diplôme en sûreté de fonctionnement et, génie industriel.



À lissue de mon parcours, j'ai pu développer des compétences en maintenance industrielle et en gestion de projets. Mes formations et mes expériences professionnelles m'ont permis d'avoir des connaissances solides en maintenance opérationnelle, méthodes maintenance, ainsi Lean management et gestion de production.