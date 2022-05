Shéhérazade MEDJADJI

Diplômée de l'ESC Pau, j'ai effectué mon Master 1 et 2 en apprentissage chez Castorama en tant que Contrôleur de Gestion Magasin.

Au bout des 2 ans, j'ai commencé ma carrière au sein du siège de CMA CGM à Marseille en tant que Contrôleur de Gestion.

J'ai ensuite intégré un poste de contrôleur d'exploitation chez Union Matériaux, pour au bout d'un an évoluer sur un poste de Second d'Agence à Marseille.



A l’écoute, force de persuasion, rigoureuse, exigeante et curieuse.



Mes compétences :

Pack office

Toeic

Management de la performance

Grande distribution

Gestion de crise