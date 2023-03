Wallid KAMEL

Etre Conseiller Expert GENERALI, plus qu'une vocation, c’est s'investir corps et âme pour ses clients.

Ma principale volonté : me démarquer par mon exigence du respect de la déontologie, et par la proximité que j'entretien avec mes clients en me DÉPLAÇANT à votre DOMICILE ou sur votre lieu de travail.



Mes objectifs : travailler avec vous sur le long terme, et vous voir évoluer. Attaché à maintenir votre confiance, par mes conseils avisés afin que votre satisfaction vous amène naturellement à me recommander à votre entourage.



Profitez de mon expertise, c'est bénéficier d'une approche globale pour analyser votre situation actuelle, et vous apporter une solution sur mesure afin de répondre UNIQUEMENT à vos réelles préoccupations, celles qui encadrent votre de vie, dans le seul but de vous assurer que tout vos projets se concrétisent quoi qu'il arrive.



Etre Assureur du réseau salarié GENERALI, c’est un accomplissement personnel visant l'épanouissement professionnel.



Nos conseils sont motivées par le cercle vertueux, qu'est le "Devoir de Conseils", mesuré par nos résultats croissants de fidélisations de nos clients qui ont été recommandés, et ceux qui le seront.



VOILA DONC MES GARANTIES, et l'état d'esprit du réseau salarié GENERALI.

Se découvrir, apprendre et s’adapter, pour toujours proposer le meilleur !



Vous conforter dans vos choix en matière de protections s'ils sont en adéquations avec vos projets et préoccupations,

Vérifier si il y a des carences dans vos garanties, et donc vous en avertir,

Et comparer, pour vérifier si vous pouvez optimiser vos contrats.



C’est la ligne d’objectifs qui vous met au cœur de notre relation de confiance.

La protection, la sécurité et le confort de votre famille sont nos priorités.