Walter BLONDELLE

Depuis plus de 30 ans j'assure des postes a dominante commerciale dans le Transport routier.



Disponible,ouvert, et à l'écoute des autres, la relation humaine est une richesse qui fait de ma profession une véritable passion.

Transmettre mon savoir et manager en faisant adhérer les personnes aux challenges quotidiens pour atteindre les objectifs fixés est une réelle motivation dans ce secteur d'activité très concurrentiel.



Forte personnalité, travail et plaisir sont des ingrédients de réussite au quotidien.