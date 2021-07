Walter KOENIG

Expert en logiciel industriel et moyens d’essai.



Passionné par l'informatique en milieu industriel, en particulier la réalisation de logiciels de pilotage de moyens d’essais, j'exerce dans ce secteur d'activité depuis plus de 18 ans.



Curieux et « touche à tout » je m’implique à 100 % sur les projets auxquels je participe, que ce soit le développement informatique ne lui même ou bien la mise au point mécanique des machines et moyens d’essais réalisés.



Ma formation d’ingénieur en informatique accompagnée d’un socle en automatisme, électrotechnique et mécanique sont des atouts majeurs pour mener à bien les divers projets qui me sont confiés.



Mes compétences :

Qualité

C#

C++

SQL

C

Gestion de projet