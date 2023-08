Watteyne BRUNO

OFI ASSET MANAGEMENT - 10/06-04/09

Gérant de portefeuilles obligataires « absolut return » et « high tracking error ».



AGF ASSET MANAGEMENT – Groupe Allianz

10/00-09/06 Gérant de portefeuilles obligataires euros et internationaux.

05/02-09/02 Global Development Program – Groupe Allianz Dresdner AM – Francfort, Munich.

09/98-09/00 Responsable de la gestion des OPCVM monétaires réguliers.



ALLIANZ GESTION FINANCIERE – Allianz France - 10/95-08/98 Adjoint du responsable des placements obligataires des Cies d’assurance (30 Mds F).



Récompenses

Victoire des SICAV 2006, catégorie obligations zone € long terme 2ème/284.

Trophées bronze 2004 & 05, argent 2003, Le Revenu, obligations internationales.

Grands prix gestion d’actifs 2004, Agefi, catégorie obligations internationales, 2ème.



Mes compétences :

Fixed Income