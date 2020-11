Fidèle à sa réputation, WBS Formation garantit la valeur ajoutée de ses formations. Nous offrons un accompagnement post-formation afin d’optimiser l’appropriation des techniques à travers la pratique et nous nous considérons un véritable partenaire dans le développement de votre politique RH et de vos compétences.

WBS Training est une structure de formation et de reconversion professionnelle agréée par le Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi sous le numéro: 21-193-13.

Une référence en Aquitaine pour trouver un emploi. WBS prépare dans ses locaux aux métiers actuels.



Structure de formation et de reconversion professionnelle reconnu. Les rapports de confiance que nous entretenons avec les acteurs du tissu économique local nous permettent d’adapter les contenus de nos formations aux besoins réels des entreprises et au cœur du métier. Le contenu pédagogique de nos cours est mis à jour tous les 6 mois afin de vous rendre compétitif sur le marché de l’emploi. Les formations sont dispensées par des professionnels, des experts comptables, des directeurs des ressources humaines, des auditeurs enregistrée par l'IRCA DAF…,





L’équipe pédagogique WBS est composée de spécialistes disposant de nombreuses années d'expérience dans leurs domaines respectifs. Elle assure le contrôle de la qualité des programmes et la préparation des cours, valide les connaissances, l’expérience et les aptitudes pédagogiques des experts formateurs. Elle est aussi chargée de faire évoluer l'offre de formation WBS et de créer, en collaboration avec les experts formateurs, les nouveaux cours et les nouveaux cursus.