Wendy DA ROCHA

Après un Baccalauréat Littéraire (spécialité anglais approfondi et option italien) obtenue en 2017, je me suis orientée à l'Université de Lille (l'UFR de Roubaix plus précisément) pour suivre une Licence de Langues en anglais, italien, portugais. Diplômée en juin 2020, je fais actuellement une année "off" qui me permet de faire un stage de 6 mois à l'étranger de janvier à juillet 2021. Je souhaite reprendre mes études en master en école de communication en septembre prochain.