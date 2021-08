Wilfrid MAILLE

Diplômé de l'école nationale des officiers de sapeurs-pompiers (ENSOSP), coordonnateur SPS agréé de niveau 1 et sapeur pompier de Paris durant près de 20 ans, je dirige la sarl SECOURISK qui intervient dans les domaines suivants :



-Formations secourisme, incendie, évacuation, habilitations électriques, travail en hauteur, gestes et postures, AIPR...

-Formation SSIAP 1.2 et 3.

-Audit et conseil en sécurité incendie dans les établissements recevant du public et les locaux relevant du Code du travail,

-Préparation aux visites des commissions de sécurité ERP,

-Coordination sécurité et protection de la santé (SPS) sur les opérations de bâtiment et de génie civil (niveau 1,2,3),

-Vente, installation et maintenance des moyens de secours (extincteurs, RIA, défibrillateurs...)



Notre équipe est constituée d'auditeurs, de formateurs, de techniciens et de conseillers spécialistes dans leurs domaines :

-sapeurs-pompiers dont nombreux sont issus de la brigade de sapeurs pompiers de Paris,

-préventionnistes formés à l'école nationale supérieure des officiers de sapeurs-pompiers,

-coordinateur SPS de niveau 1 en conception et réalisation,

-instructeurs et moniteurs de secourisme,

-kinésithérapeute formateur diplômé d'état,

-formateurs spécialistes en habilitation électrique, gestes et postures, travail en hauteur, échafaudage, hygiène et sécurité du travail, préventeur,

-technicien qualifié APSAD.



Nous sommes situés à Thonon les Bains à proximité d'Evian les Bains et de Genève.



