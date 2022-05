Mickael LESOURD

Consultant RH - Psychologue du travail, j'interviens dans les domaines du conseil et de la formation. Ces domaines correspondent à mes valeurs et attentes. En effet, il s'agit de domaines permettant à l'individu et à l'organisation de se développer.



Mes compétences :

Animation

Bilan de compétences

Formation

Gestion administrative

Gestion des entreprises

Organisation

Psychologue

Psychologue du travail

Réalisation

Ressources humaines

Pédagogie

Management

Gestion de projet

Enseignement

Conseil