Wilfried DANZI

Titulaire d'un MASTER 1 Droit prive fondamental, je recherche un emploi dans le domaine juridique/immobilier/bancaire.



Je détiens des capacités juridiques, comptables et administratives de part mes expériences professionnelles et universitaires. Egalement, je suis écrivain public en auto-entrepreneur depuis Juin 2016.



Je demande aux recruteurs de me donner une chance pour exprimer mon potentiel et d'ainsi montrer mon engagement en vue d'une carrière de qualité et d'éfficacité.



Mes compétences :

Administration

Comptabilité

Droit

Perceverant

RIGOUREUX

Microsoft Word

Microsoft Excel

Gestion administrative

Rigueur