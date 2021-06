Wilfried VIVIEN

11 années d’expérience acquises dans le domaine du marketing digital, en agence et en cabinet de conseil. Un parcours pluridisciplinaire des métiers du marketing et de la communication digitale construit à travers la gestion de projets opérationnels et la réalisation de missions de conseil.



> Stratégie et activation data-driven

> CRM

> Data (collecte et exploitation)

> UX

> Attribution / contribution

> Google stack



Mes compétences :

Cas d’usage ePRM et eCRM

Eco système Digital / CRM / Data

Data Management Platform

Web analytics

Stratégie digitale omnicanal

CRM onboarding

Planning stratégique

Managerial Skills

Stratégie et activation data-driven

CRM

Data (collecte et exploitation)

UX

Attribution / contribution

Google stack