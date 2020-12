Willaine DUPIL

Avec douze années d’expériences professionnelles à mon actif, j’ai déjà eu l’occasion de travailler pour diverses entreprises dans des domaines variés tels que la gestion administrative et commerciale, les ressources humaines et le recouvrement. Aussi, je peux vous garantir de mon sérieux et ainsi mettre à votre disposition mon savoir-faire et mon savoir-être.

Rigoureuse et pluri-compétentes, j'apprécie tant de pouvoir travailler en équipe mais aussi en autonomie.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Publisher

Microsoft PowerPoint

Microsoft Office

ISO 9001 Standard

Waterp