William HERPERS

J'ai été engagé chez Lapeyre en 2005 et depuis je suis polyvalent dans mes tâches que je remplis avec succès.

Je m'occupe de la famille menuiserie, j'accueille chaleureusement les clients, les conseilles et les accompagnent dans leurs projets. Je commande ce qui est d'actualité concernant le showroom et le fait mettre en exposition. En ce qui concerne la partie logistique, je m'occupe de la réception des marchandises, du pointage, de l'indexation et de l'avisage client et bien sur du service.

Dans le domaine administratif, j'assure la gestion de la caisse et de ses fins de journée, des remises en banque espèces et remises de chèques ainsi que de la consultation des codims et alertes log;

J'accompagne, je forme et motive l'équipe de vente en vue de la réalisation des objectifs donnés par ma direction :

je suis aussi animateur EHS et SST. Je m'entends très bien avec toute l'équipe du magasin que l'on appelle communément entre nous "la famille" mais j'ai envie d'évoluer ailleurs, de voir d'autres choses et relever de nouveaux défis.



Mes compétences :

Ancien pompier volontaire

Sauveteur secouriste du travail

CACES 3

ANIMATEUR EHS