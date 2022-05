Philippe GARIN

En août 1996, j'ai débuté chez Lapeyre en contrat de qualification pour un BTS Action Commercial. Depuis 2007, je suis Cadre et à ce jour Directeur de magasin.



Dès 1998, et quatre années durant, j'ai occupé le poste de Responsable Logistique où j'ai instauré une rigueur et une organisation nécessaire à l'activité croissante.



Suite à cela, il m'a été proposé de gérer le Service Installation du même site soit 3 assistants et environ 30 techniciens. Les résultats ont été marquants avec une augmentation de plus de 80 % du nombre de chantiers réalisés et du CA.



Après 3 ans et demi, il m'a été offert de piloter le Service Commercial dans son ensemble représenté par les secteurs Menuiserie, Cuisine, Salle de Bains et Services soit 3 Responsables et 18 commerciaux.



Au bout de 18 mois, un poste à responsabilité régionale m'a été proposé. La fonction de Responsable Organisation et Méthodes m'offrait la possibilité de mettre à profit l'ensemble de mes expériences magasin et des réussites y attenantes auprès des autres sites de la Région Sud-est.



Par la suite, le poste a évolué et s'est spécialisé dans le secteur de la logistique. L'activité de Support Supply Chain m'a permis de piloter et d'animer les magasins dans la restructuration de leurs méthodes de gestion et d'optimisation des flux entrant et sortant.



De novembre 2011 à novembre 2013, j'ai été nommé Directeur de magasin à Gosselies dans la banlieue de Charleroi en Belgique. Un nouveau challenge avec un retour au management de proximité.



Après une mission en tant que Responsable des ventes au magasin de Villeneuve-Loubet, de décembre 2013 à mars 2015, j'ai repris un poste de Directeur à Épagny dans la banlieue d'Annecy, entre avril 2015 et janvier 2018.



Depuis février 2018, j’ai l’honneur d’avoir la Direction du magasin de Villeneuve-Loubet.



Mes compétences :

Rigoureux

Dynamique

Organisé

Sieges

back office

Supply Chain

Government Legislation