William MALBOS

J'ai découvert ma passion du développement à l'âge de 14ans en voulant créer un site internet pour mes camarades de jeux. Depuis cet instant je n'ai cessé d'apprendre et de chercher les réponses aux "Pourquoi" et "Comment" les choses fonctionnent.



Développeur logiciel de formation (Java, C, C++, C#) j'utilise actuellement, principalement les technologies du web dans mon travail (HTML/SCSS/Javascripts/PHP/Symfony) où jai développé un CMS E-commerce multilingue sous Symfony 4. Je continue cependant à utiliser les autres technologies pour développer par exemple des jeux en C# et LUA.



Je navigue avec ces deux univers ( logiciel & web ) pour assouvir ma soif de nouvelles technologies. Toujours prêt à apprendre par la veille technologique ainsi que diverses formations, je cherche à sortir de ma "zone de confort" pour mettre mes compétences à profit, aller plus loin et découvrir de nouveaux défis à relever.



Nhésitez pas à me contacter si vous êtes au alentours de Bourges, Vierzon, Blois, Romorantin-Lanthenay, autonome et rigoureux je suis également disponible pour du télétravail.



Site internet : https://www.wmalbos.fr

Portfolio : https://portfolio.wmalbos.fr

Instagram : https://www.instagram.com/wmalbos

Malt : https://www.malt.fr/profile/williammalbos

Twitter : https://twitter.com/wmalbos

Github : https://github.com/wmalbos



Mes compétences :

HTML

CSS

SCSS

JavaScript

JQuery

React.js

PHP

Symfony

Api

Api Platform

MySQL

SQL

C

C++

Java

C#

Python