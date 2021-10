- NEOMA MS International Financial Analysis (2019-2020)

- Alternance en tant qu'auditeur Bancaire junior pour le Groupe PSA (2017-2019)

- École de Management de Normandie, programme Grande École-Visé Bac+5 (2014/2019)

- Semestre dexpatriation en Corée du sud : SolBridge University Business school. (2015)

- Baccalauréat Général : Section scientifique et spécialité science de la vie et de la terre. (2014)



Liens :

- https://www.linkedin.com/in/william-robine-analyse-financi%C3%A8re-neoma/

- https://www.neoma-alumni.com/cv/william-robine/neoma/2021

- https://alumni.emnormandie.com/fr/espace-prive

- https://www.dogfinance.com/fr/p/william-robine



Mes compétences :

Bookkeeping

Financial Analysis

Financial Modelling

Portfolio Administration

Risk Management

Taxation

Microsoft Excel

Visual Basic for Applications