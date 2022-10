William ROUQUIER

Chef des Ateliers en ESAT ( Etablissement et Service d'aide par le Travail) , j'ai suivi un parcours linéaire et évolutif dans le domaine du médico-social. Je m'emploie à développer mon expérience professionnelle sur des fonctions managériales, et fonctionnelles. Développeur de stratégies socio-économiques prospectives, je poursuis mon investissement en me formant pour piloter et gérer un établissement dans le champ du médico-social.



Mes compétences :

Planification

Gestion de projet

Gestion des conflits

Management

Tuteur de stage

Organisation du travail

GPEC