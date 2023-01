William ROUZIER

Ancien Technicien d'assistance Informatique, je me suis découvert des appétences pour la formation.

J'aime transmettre mon savoir, mes connaissances et mon expérience professionnelle en tant que salarié pour de grands comptes dans un premier temps, puis en tant que Freelance dans d'autres secteur d'activité du numérique m'ont permis je pense d'acquérir une qualité d'enseignement. Mon contact quotidien avec les utilisateurs d'entreprises multiples m'a permis de développer patience, communication et pédagogie.