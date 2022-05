William WIART

En recherche active, je propose mes compétences pour un poste de responsabilités lié à l'automatisme net la robotique, que ce soit en avant projet, BE et R&D ou maintenance, et service client.



Mes compétences techniques:

- automates Siemens, Schneider, Allen Bradley Rockell, Omron et Yaskaw

- contrôleur Elau PacDrive M, Schneider PacDrive 3

- supervision Siemens, Schneider, Proface, Wonderware, Aveva, ...

- bus terrain Profibus, Profinet, Modbus, EthernetIP, Sercos, Asi, ...

- robot Fanuc

- informatique, micro-informatique, electronique

- électrique / instrumentation (capteurs, variateurs, servomoteur brushless)

- pneumatique et hydraulique (vérin, électrovannes, ...)

- mécanique (montage/démontage, ajustements, réglages)



Mes différentes expériences me permettent d'appliquer mes compétences en technique et d'être force de proposition dans loptimisation des process et l'industrie du futur.



J'éprouve un grand attrait pour l'optimisation et l'amélioration continu des machines, tant par le gain de productivité et de qualité, que par ladaptation ergonomique, tout en étant attentifs à la réduction de la consommation énergique et de l'impact environnemental de celles-ci.



J'ai un socle de compétences solides qui me permettrons de m'adapter, d'apprendre, et d'être force de proposition. Je madapte facilement à mes interlocuteurs autant pour transmettre que pour les orienter efficacement vers des solutions pérennes.



Je m'oriente vers un poste sédentaire avec peu ou pas de déplacement, tout en restant basé sur Cholet et alentours, ou bien un poste en expatriation (pas d'itinérance).