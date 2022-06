Willy LABOULLE PHOTOGRAPHE

Bonjour, je suis photographe et télépilote de drone et vous invite à visiter mon site internetArray



Voici les prestations que je réalise :



* DRONE -> Photos et vidéos aériennes - événements - inspection technique - suivi chantier Photogrammétrie (nuage de points MNS MNT ...) Thermographie ...



* ATELIER PHOTOS -> Workshops initiation débutant Arras et Côte d'Opale - apprendre la photo de nuit Arras et Paris - Roadtrip photos en Islande Norvège Lofoten Italie Cinq Terre Bretagne Normandie Corse



* Tirages pour votre déco intérieure (entreprises et particuliers) -> Papier photo professionnel - Toile - Alu Dibond (Avec ou sans caisse américaine)



* Mariages

* Shooting portraits



Je réalise des reportages photos de mariages dans les départements 62, 59 et 80 principalement mais également dans toute la France sur demande.



Au plaisir :)

Willy