Wissem HAMADA

Fort d'une expérience de 15 ans, j'ai évolué dans le monde du marketing et particulièrement la communication pour m'immerger dans le social marketing. J'ai constamment misé sur les nouvelles techniques de gestion et les technologies de communication.

Créer des mécanismes de fonctionnement stable pour les taches quotidiennes de l'équipe, me permettent d'axer le travail sur la stratégie opérationnelle et leurs adaptations aux variables environnementaux.

Il est évident que durant ses années, le lancement d'enseignes, de marques et de produits était au centre de mon travail de base. J'ai acquis ainsi une large expérience dans les études de marchés, l'organisation d'événementiel, la création d'offres et les promotions nécessaires à une stratégie marketing intégrée.

Depuis peu je me suis immergé dans l'analyse de données vu leur importance pour le devenir des entreprises et à moindre raison pour l'optimisation des ventes et le géomarketing. C'est grâce à de telles analyses qu'on parvient à budgétiser les actions futures et à évaluer les bilans des actions précédemment établi. Aiguiller la force de vente devient ainsi plus facile et plus efficient.

Ceci dit j'ai une profonde connaissance de la création graphique, la préparation des supports et de la production imprimée. Mais mon expérience du web marketing est bien plus au niveau, vu ma maitrise du processus de création et de programmation. J'ai par ailleurs supervisé le travail de webmaster et d'experts en référencement (SEO) durant les dernières années.

Au delà du travail, je suis investi de promouvoir des sports nature en particulier l'escalade et le trekking d'une association dont je suis le vis président. J'ai l'habitude de former des groupes qui découvrent et repoussent, leurs limites par un judicieux jeux de défis.



Mes compétences :

Personal Home Page

Média planning

MySQL

Macromedia Flash

Macromedia Dreamweaver

JavaScript

HTML

Cascading Style Sheets

Adobe Photoshop

Adobe Ilustrator

Adobe After Effects