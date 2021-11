Je réalise actuellement du recrutement sur tous types de profils ainsi que des formations sur le recrutement 2.0 et les nouveaux outils de "chasse" sur les réseaux sociaux.



Vous pouvez me contacter au 06 38 64 80 09 ou à xavier.bogillot@lcrh.fr



Retrouvez plus d'informations sur Linkedin !



Mes compétences :

Développement commercial

Ingénierie pédagogique

Recrutement

Formation professionnelle

Gestion des ressources humaines