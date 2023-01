Xavier BONNINGUE

Actuellement Directeur Opérationnel au sein de la société APPRIN NÉGOCE, depuis bientôt 4 ans, j'ai rempli la mission qui m'avait été confiée en restructurant la société : fusion d'entreprises, mise en place des structures direction, application de nouvelles procédures, élaboration d'un suivi analytique.... Cette réorganisation a permis à la branche négoce du groupe APPRIN de renouer avec la rentabilité depuis maintenant 2 ans.

Les objectifs fixés ayant été atteints, la direction du groupe APPRIN reprend en direct la gestion quotidienne de la branche négoce.

Aujourd'hui, je recherche un nouveau défi, un nouveau poste et une nouvelle entreprise pour laquelle je pourrai m'investir sur le long terme et mettre à profit mon vécu, mes connaissances et mes compétences.

Vous trouverez ci-dessous un rapide aperçu de mes 27 années professionnelles. Mon parcours est atypique, jai évolué dans divers environnements tels que la logistique, lindustrie, le commerce, jusquà la gestion dentreprise Mes capacités danalyse et dadaptation mont permis dappréhender de nouveaux environnements, et des nouvelles données tout au long de ma carrière.

Mon parcours :

Directeur Opérationnel (2019-2023)

Société : BigMat APPRIN NÉGOCE - Savoie - Isère.

Key Account Manager Division Industrie (2017-2019)

Société : Optimas Solutions - France entière.

Chef des Ventes / Responsable régional (2010-2017)

Société : Würth France - 15 Vrp sur les départements 01, 39, 73, 74. Club manager 2015, 2016, 2017.

Directeur dagence (2009-2010)

Société : OREM ASTRE - Basé sur Claix (38).

Directeur dagence (2006-2008)

Société : LEV (Haulotte Group) - Basé sur St Priest (69) puis à La Ravoire (73) - Zone dachalandage : départements 01, 38, 69, 73, 74.

Responsable commercial formation (2004-2006)

Société : LEV (Haulotte Group) - Basé sur St Priest (69) - Secteur dactivité : France entière.

Responsable de centres de profit industriel (2000-2004)

Société : Haulotte Group - Site de Beynost (01), de St Egrève (38) et de LHorme (42).

Chef de projet logistique (1995-2000)

Société : Renault V.I. - Basé sur St Priest (69) - Actions sur lensemble des usines du groupe et de leurs fournisseurs.



Mes compétences :

Direction générale

Management

Gestion de projet

Commerce B2B