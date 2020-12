Xavier CHAMPAIN

Accueil client et public, bon relationnel, conseil et service.

Tenue de magasin, mise en rayon, vente, encaissement, suivi des stocks, inventaire

Conduite de véhicule de 20m3, livraison et porte à porte

Expérimenté en labo photo: minilab et industrie, tirage, contrôle, finition, coupe, entretien, maintenance et réparation du matériel, conduite de machine, compétent sur Photoshop et logiciel dédié, mise en page de livres-photos, impression et montage



De par mes connaissances des milieux industriels et artisanaux, je suis autonome et à l'aise au sein d'une équipe, je m'adapte au nouveau poste et souhaite me former pour compléter mes connaissances

Je cherche un poste actif ou j'exprimerais mes compétences, je suis ouvert à toute opportunité.



Mes compétences :

Photographie

Graphisme

Esthetique

Technicien minilab

Autonomie professionnelle

Contact client

Travail en équipe

Cahier des charges

Gestion de la qualité

Rigueur

Polyvalent

Disponible

Accueil

Apprentissage rapide

Volontaire

Adobe Photoshop

Sens de l'accueil

Réactivité

Autonomie

Organisation du travail