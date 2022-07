Passionné dinformatique, mes vingt années dexpérience professionnelle mont permis de développer à la fois mon expertise en infrastructure informatique et ma capacité à encadrer, coacher et motiver des équipes.

En alliant stratégie IT et Leadership, jai su accompagner la transformation numérique de diverses entreprises telles que des industries, des banques, des laboratoires scientifiques et de hautes écoles.





Mes compétences :

Management (10+)

Gestion de Projet (10+)

IS/IT (10+)