Xavier DELANNOY

Actuellement à la recherche d'un poste d'assistant commercial export, j'ai obtenu l'année dernière une licence professionnelle dans les métiers du commerce international à l'IUT C de Roubaix.



En parallèle de cette formation, j'ai effectué un contrat de professionnalisation en qualité d'assistant commercial export d'une durée de 13 mois dans la société Serge LESAGE (vente de tapis haut-de-gamme) située à Chéreng dans le Nord. Mes missions lors de cette période étaient de renseigner les clients par mail ou téléphones sur leurs demandes, de rentrer les commandes et de vérifier l'état des stocks sur l'ERP Harmonic, de suivre les paiements et de m'occuper de la facturation pour les clients, ainsi que d'organiser les expéditions sur le point de vue logistique (maîtrise des incoterms, réglementation douanière, prise de contact avec les différentes sociétés de transport etc.).



Auparavant j'ai validé en 2019 une licence en langues étrangères appliquées mention anglais - allemand au sein de l'université de Lille - UFR LEA de Roubaix.