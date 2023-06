Xavier DUPONT

Accompagnement client en communication interactive



7 ans d'expérience.



Savoirs-faire : recommandations stratégiques et réponse à des appels d’offres, parcours clients, cahier des charges fonctionnels, story-boards, animation de comités de pilotage et éditoriaux, conception-rédaction, chartes graphiques, tests utilisateurs, chartes relationnelle et éditoriale.



Encadrement : coordination de collaborateurs (concepteurs-rédacteurs, graphistes, ergonomes, développeurs), supervision d’assistants.



Gestion : devis, facturation, planification, suivi de production, suivi budgétaire, reporting.



Informatique :

Plateformes : Windows et Mac OS

Logiciels : MS Project, Dreamweaver, Photoshop,

Illustrator, InDesign, Quark Xpress

Langages : HTML, XML, CSS

Content Management System : TYPO3, SPIP

Bureautique : Microsoft Office, Open Office



Mes compétences :

Chef de projet

Chef de projet web

Communication

Créatif

Projet web

Web