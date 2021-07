Xavier FAMIEN

« Ne crains pas d'avancer lentement crains seulement de t'arrêter. » Proverbe Chinois.



Aujourd’hui Consultant, j’ai été successivement, Responsable de département et Directeur de supermarchés dans la grande distribution pendant 7 ans, directeur de centre d’animation et de technologie virtuelle, puis Négociateur et Directeur commercial en Immobilier. En 2000, je me découvre une réelle vocation pour la fonction de commercial terrain à travers le poste de consultant à l’Export pour le compte d’une holding spécialisée dans la transformation d’acier pour le bâtiment. C’est en 2006 que je découvre le métier de l’immobilier en tant que Négociateur, ce métier passionnant, synonyme de challenge permanent qui chaque jour, au-delà de l’aspect juridique et technique, vous donne l’opportunité de rencontrer toutes sortes de personnes et vous permet de réaliser les rêves de certaines en les accompagnant dans leurs projets de vies. Mon père me disait : « Peu importe ce que tu choisiras de faire, mais fais le bien ». J’ose espérer que c’est le cas ! En tout cas, je m’y efforce chaque jour. Mon projet professionnel ?? Continuer à me réaliser dans ce métier et garder un œil sur les opportunités de carrière !