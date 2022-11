Xavier GUAYROSO

Ingenieur d'exploitation et securité chez CMS depuis juillet 2001



Infogérance de services internet: exploitation de projets, sécurisation d'architectures clientes



- Infogérance de Service

- Déploiements différentes architecture: VPN, solution chiffrement forte, répartition de charge et sécurité.

- Architecte réseau et modélisation

Mise en production :

- Mise en œuvre des installations de production (éléments de sécurité, haute dispos, répartition de charges, applicatif, base de données)

- Phase de test, recéttage.

- Documentation dans l’intranet client et formation de l’équipe Help desk (8 personnes).

Exploitation :

- Astreinte

- Conseil sur l’évolution des architectures clientes.

- Mise en place d'architecture de centralisation de journeaux systemes.





2000 / 2002 Ingénieur Systèmes et Réseaux chez Cable & Wireless ( Isdnet)

Infogérance de services Internet : Gestion, mise en production et exploitation de projets.



Gestion de projets :

- Consultation en avants vente, réunion avec les commerciaux et clients

- Estimation de la durée du projet.

- Design d’architectures.



Mise en production :

- Mise en œuvre des installations de production (éléments de sécurité, haute dispos, répartition de charges, applicatif, base de données)

- Phase de test, recéttage.

- Documentation dans l’intranet client et formation de l’équipe Help desk (8 personnes).



Exploitation :

- Astreinte

- Gestion de tickets

- Upgrade, patch, conseil sur l’évolution des architectures clientes.





Janv./Déc. 1999 - Technicien Support chez Softway - Isdnet (niveau 3).(1an)



Aide à la configuration de matériels vendus par Softway essentiellement pour des revendeurs :

Support de tous les produits du catalogue Softway

(Téléchargeable sur le siteArray )

- Routeurs Cisco, Lucent et Nétopia.

- Serveurs Cobalt Cube, RAQ2, RAQ3, Apache.

- Serveur RAS Specialix.

- Serveurs d’authentification ACE et Radius



Juin.1998 / Janv.1999 Développeur Oracle (AXA assurance DEFENSE)



- Mise en place d'une application 2/3 sous oracle avec des modules en C++.

- Création de cache applicatif (C++) pour améliorer les requêtes oracle (Serveur 2/3)



Mai./Juin. 1998 CSP (Conseil Supérieur de la Pêche), 134 avenue de Malakoff 75116 Paris :



- Création d’un programme (Multi-Utilisateurs) de suivi national des captures par pêches en Visual basic et C++.



Janv./ Mai 1998 Développeur

- Etat major service informatique du 403° régiment d’artillerie à Chaumont :

Développement sous Oracle d’un programme de suivi et d’enregistrement des punitions (reconnu et validé par l’inspection de l’artillerie).



- Développement sous Access + module C++ d’un logiciel de suivi de stock pour le mess de garnison.





Competences techniques :



Systèmes : Linux, Windows 2000, Serveur Cobalt.



Sécurités : Firewall Raptor, Cisco Pix, Firewall Checkpoint (expertise), Firewall Netscreen (expertise), Fortinet (maitrise), Ipchains/Iptables, Load Balancing (Radware, Foundry, Alteon), Authentification forte RSA, Gamme Freeswan,

Mailsweeper, Sophos Antivirus, QOS (StreamCore, Packeteer)



Serveurs : Apache, Mysql, Postfix, Amavisd, Radius Serveur, Ace Serveur, Tacacs Serveur, Openssh.



Réseaux : Foundry (ServerIron, FastIron, NetIron, BigIron), Radware (WSD, Fireproof, Linkproof), Routeurs (Lucent, Nétopia, Cisco), Tcp/Ip, Lan, Wan, Ipsec, Gre, Nokia (Firewall Family IP)