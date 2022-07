Xavier HERAULT

Avec plus de 10 ans d’expériences en gestion de projets, j’interviens sur toutes les phases de projets techniques ou fonctionnels. Au sein de programme ambitieux ou de roadmap logiciel, je gère des budgets jusqu’à 650 j.h et collabore avec des équipes pluridisciplinaires.



Rigueur, écoute et bonne humeur, mon autre triptyque.



Mes compétences :

Gestion de projet

Gestion des exigences

Gestion des risques

CMMI

Conception

Microsoft Project

Management d'équipe

AMOA

Spécifications fonctionnelles

Offshoring

Recette fonctionnelle

Méthode agile

Project Management Office